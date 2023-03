“A parceria com a Avalara e Fiscosys, que nos acompanha há muitos anos, nos traz tranquilidade e a certeza de que sempre teremos apoio para atuar com a melhor performance possível e respeitando rigorosamente nosso compliance ”, conclui Matias.

No processo de implementação, a AQIA contou com o apoio da Fiscosys , um dos primeiros parceiros tecnológicos certificados pela Avalara Brasil e especialista na plataforma Microsoft Dynamics. “Desde o início se sabia do grande desafio que viria pela frente. Durante o projeto a equipe interna da AQIA foi preparada para compreender as novas demandas do Fisco e as soluções da Avalara Brasil. Com o apoio da nossa equipe de especialistas, implantamos as soluções de maneira eficaz e com excelência para que os objetivos da AQIA fossem atingidos em sua plenitude”, comenta Jefferson Campana, diretor de operações na Fiscosys.

As soluções Avalara Brasil são de fato em nuvem, contam com atualizações em bases semanais, com o downtime praticamente imperceptível, que agregam novas funcionalidades e até mesmo correções, quando necessário, de maneira simples, rápida e eficiente, sendo transparente para as estruturas internas da empresa.

Segundo a AQIA, as principais vantagens do Tax Compliance e do TaxDocs Monitor são a flexibilidade e a segurança.

Com essas mudanças, a AQIA agora tem a capacidade de processar mensalmente cerca de 117.000 lançamentos fiscais e 12 obrigações acessórias. “Esses números representam um ganho impressionante de 90% de produtividade na nossa área. Conseguimos assumir toda a demanda, que antes era terceirizada, e com uma equipe mais enxuta”, destaca Matias.

“Essas soluções melhoram o desempenho dos processos contábeis e fiscais, recebendo e tratando as informações para geração de todos os arquivos digitais fiscais requeridos por lei, proporcionando assim, a agilidade e confiabilidade que a equipe interna precisa para trabalhar com autonomia.” – completa o gestor.

Em mais uma iniciativa inovadora de transformação digital muito bem-sucedida, a AQIA optou por internalizar e automatizar todas as atividades e rotinas fiscais e contábeis. “Antes, nós cuidávamos apenas do fechamento, mas percebemos que seria mais estratégico assumir todas as etapas se integrando ao ERP”, lembra Matias. “Escolhemos as soluções da Avalara Brasil para nos apoiar nessa mudança”.

A AQIA Química Inovativa é um caso de sucesso no segmento B2B! A empresa, 100% nacional com presença em mais de 20 países, fornece insumos para as indústrias Cosmética, Alimentícia, Veterinária, Farmacêutica e Magistral há quase 40 anos. A AQIA é reconhecida pela alta capacidade de inovação tecnológica.

As rotinas de lançamentos e obrigações fiscais podem ser automatizadas e integradas diretamente no ERP, permitindo maior eficiência com uma equipe mais enxuta

Sobre a AQIA

Indústria química 100% brasileira que cria, desenvolve e fabrica ingredientes para as indústrias Cosmética, Alimentícia, Veterinária, Farmacêutica e Magistral, com um amplo portfólio desde 1984. Presente em mais de 20 países, oferece um conjunto completo de produtos e serviços que incluem assessoria técnica com sugestões de formulações e aplicações, além de suporte para marketing com insights, conceitos e inovações. https://aqia.net/

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a estar em compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre a Fiscosys

A Fiscosys é uma empresa especializada em soluções fiscais, fornecendo soluções inteligentes, com profissionais altamente qualificados, garantindo máxima qualidade na prestação de serviços aos seus clientes e parceiros. Prezamos pela ética, honestidade e transparência no trato com seus colaboradores, parceiros e clientes. Nossa experiência está suportada na expertise legal e tributária de nossa equipe de profissionais e no uso intensivo de tecnologia, contando também com vivência em grandes corporações e nos principais ERPs tais como, SAP, Microsoft Dynamics AX, BAAN, Oracle, entre outros. Mais informações em www.fiscosys.com.br